1 órája
Rákapcsol az időjárás Hajdú-Biharban, a szaharai por lesz a legkisebb gondunk vele...
Strandidővel közelít a hétvége. Az időjárás-előrejelzések szerint már csütörtökön 30 Celsius fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála.
Kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű – olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 18 és 33 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán sem kell tartanunk.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
