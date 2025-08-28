Rákapcsol az időjárás Hajdú-Biharban, a szaharai por lesz a legkisebb gondunk vele...

Kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű – olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 18 és 33 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán sem kell tartanunk.

Strandidővel közelít a hétvége Hajdú-Biharban, az időjárás-előrejelzések szerint már csütörtökön is 30 fok fölé kúszik majd a hőmérő higanyszála

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még: