Felhőszakadással érkezett meg a lehűlés Hajdú-Biharba! Jégesőre és villámlásra is számíthatunk – fotókkal, videókkal

Hétfő kora este több hajdú-bihari településről is heves esőzésekről számoltak be. A met.hu időjárás-előrejelzése szerint késő estig a keleti, északkeleti megyékben alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, nagyobb mennyiségű csapadék (15-30 mm, néhol akár >30 mm), viharos (60-75 km/h) szél, illetve kisebb méretű jég (~2 cm) kíséretében. Hajdú-Bihar vármegyére is figyelmeztetések van érvényben.

Az időjárás-előrejelzés szerint jégesővel és villámlással érkezik az újabb lehűlés Hajdú-Biharba

Forrás: Olvasónk küldte

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Viharos az időjárásra számíthatunk Hajdú-Biharban

Forrás: met.hu

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Felhőszakadások is előfordulhatnak Hajdú-Biharban

Forrás: met.hu

Fotókon és videókon a hétfő esti viharos időjárás:

Több olvasónk is jelezte, hogy számos településen felhőszakadás tapasztalható. Püspökladányból kaptunk videókat, ahogy ömlik az eső:

Extrém időjárás- Észlelések közösségi oldalán osztotta meg, hogy Bárándra is megérkezett a felhőszakadás, amelyet itt tudtok megnézni.