Fürdőruhákat elő! Tökéletes strandidő lesz Hajdú-Biharban

Tökéletes strandidő lesz a vármegyében kedden. A Köpönyeg előrejelzése szerint az időjárás Debrecenben egész nap napos lesz, egy felhő sem zavarja meg a napsütést. A nappali csúcshőmérséklet 32 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 13 Celsius-fokra hűl le a levegő.

Az időjárás Debrecenben tökéletes lesz a strandolásra

Forrás: Napló-archív

Országosan kedden a HungaroMet előrejelzése alapján döntően felhőtlen, szinte zavartalanul napos, száraz idő várható. Az északnyugati és középső országrészben lévő felhőzet fokozatosan feloszlik. A keleties szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

Időjárás: a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

