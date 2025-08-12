2 órája
Fürdőruhákat elő! Tökéletes strandidő lesz Hajdú-Biharban
Még a felhők sem fogják zavarni az egész napos napsütést. Az időjárás Debrecenben újra tökéletes lesz a kinti programokhoz.
Tökéletes strandidő lesz a vármegyében kedden. A Köpönyeg előrejelzése szerint az időjárás Debrecenben egész nap napos lesz, egy felhő sem zavarja meg a napsütést. A nappali csúcshőmérséklet 32 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 13 Celsius-fokra hűl le a levegő.
Országosan kedden a HungaroMet előrejelzése alapján döntően felhőtlen, szinte zavartalanul napos, száraz idő várható. Az északnyugati és középső országrészben lévő felhőzet fokozatosan feloszlik. A keleties szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
Időjárás: a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak
A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
