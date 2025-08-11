augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

20°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

51 perce

Csak egy dolog ronthatja el a tökéletes strandidőt Hajdú-Biharban!

Címkék#debrecen#szél#hőség#időjárás

Alapvetően napos, de nem túl meleg idő várható. Az időjárás Debrecenben is szinte tökéletes lesz, az erős szél azonban okozhat kihívásokat.

Haon.hu

Az időjárás Debrecenben a hét első napján alapvetően napos, derült lesz. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 31 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 17 Celsius-fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, az északi szél azonban időnként megerősödhet.

VMP20250724_kerekestelepi_strand_riport_HAON_009
Időjárás Debrecenben: az erős szél elronthatja a tökéletes strandidőt hétfőn
Forrás:  Illusztráció/Napló-archív

Országosan a Hungaromet előrejelzése alapján többnyire derült vagy felhőtlen, napos időre van kilátás, de nyugaton, délnyugaton még előfordulhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 Celsius-fok között várható. Késő estére 16 és 25 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: folytatódik a kánikula

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint hétfőn folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. 

A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. 

Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

Ajánljuk még:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu