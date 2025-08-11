Csak egy dolog ronthatja el a tökéletes strandidőt Hajdú-Biharban!

Az időjárás Debrecenben a hét első napján alapvetően napos, derült lesz. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 31 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 17 Celsius-fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, az északi szél azonban időnként megerősödhet.

Időjárás Debrecenben: az erős szél elronthatja a tökéletes strandidőt hétfőn

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Országosan a Hungaromet előrejelzése alapján többnyire derült vagy felhőtlen, napos időre van kilátás, de nyugaton, délnyugaton még előfordulhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 Celsius-fok között várható. Késő estére 16 és 25 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: folytatódik a kánikula

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint hétfőn folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre.

A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás.

Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

