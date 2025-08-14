augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

6 órája

Készülj fel, tikkasztó hőség lesz Hajdú-Biharban!

Címkék#debrecen#kánikula#forróság#időjárás

Nem fogunk fázni csütörtökön sem a vármegyében. Az időjárás Debrecenben továbbra is egész nap napos lesz.

Haon.hu

Folytatódik a derült, napos időjárás Debrecenben és a vármegyében csütörtökön. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 37 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 17-18 Celsius-fokot mérhetünk.

Folytatódik a napos, meleg időjárás Debrecenben
Folytatódik a napos, meleg időjárás Debrecenben
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan csütörtökön túlnyomóan napos, száraz, igazi strandidő várható. 35-36 fok körül alakul a hőmérséklet. A keleties szél gyenge marad.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Időjárás: folytatódik a kánikula

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint csütörtökön folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. 

A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. 

A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu