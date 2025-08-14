Készülj fel, tikkasztó hőség lesz Hajdú-Biharban!

Folytatódik a derült, napos időjárás Debrecenben és a vármegyében csütörtökön. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 37 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 17-18 Celsius-fokot mérhetünk.

Folytatódik a napos, meleg időjárás Debrecenben

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan csütörtökön túlnyomóan napos, száraz, igazi strandidő várható. 35-36 fok körül alakul a hőmérséklet. A keleties szél gyenge marad.

Időjárás: folytatódik a kánikula

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint csütörtökön folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz.

A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre.

A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

