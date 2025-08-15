Szaharai forróság lesz Hajdú-Biharban, kiadták a figyelmeztetést!

A hét utolsó munkanapján is marad a hőség a cívisvárosban. A Köpönyeg előrejelzése szerint az időjárás Debrecenben egész nap napos, derült lesz. A nappali csúcshőmérséklet 37 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 18 Celsius-fokot mérhetünk. A HungaroMet a magas nappali középhőmérséklet miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki a vármegyére.

Bekeményít az időjárás Debrecenben, fontos lesz a test hűsítése

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan pénteken csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.

Kiadták a figyelmeztetést, Hajdú-Bihar sem ússza meg a hőséget

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az időjárás a szervezetet is megterheli

A Köpöünyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre.

A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás.

Felerősödhetnek továbbá a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. A kánikula mellett erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

Ez is érdekelhet: