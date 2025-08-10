Megdőlhet a napi melegrekord? Brutális hőség lesz Hajdú-Biharban!

A Köpönyeg előrejelzése szerint a vasárnapi időjárás Debrecenben döntően derült lesz, a délutáni órákban képződhetnek gomolyfelhők. A nappali csúcshőmérséklet rettentően magas, 39 Celsius-fok körül alakul, éjszakára 18 Celsius-fokot mérhetünk. A magas középhőmérséklet miatt elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak a vármegyére.

Időjárás Debrecenben: brutális hőség várható vasárnap

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Országosan a hét utolsó napján folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton gomolyfelhők képződhetnek, melyekből délután néhol zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható. Késő estére 24 és 32 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: nagyon erős lesz az UV-B sugárzás

A Hungaromet orvosmeteorológiai jelentése szerint fronthatás nem terheli a szervezetünket, de a hőség és a nagyon erős UV-B sugárzás negatívan befolyásolja szervezetünk működését. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, a megfelelő faktorszámú naptej használatával. Az elveszített folyadékot és az izzadással távozó sókat is pótoljuk, lehetőség szerint izotóniás itallal. Érdemes a szervezetünk hőterhelését átmenetileg megszüntetni akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet.

Ez is érdekelhet: