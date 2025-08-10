augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

3 órája

Megdőlhet a napi melegrekord? Brutális hőség lesz Hajdú-Biharban!

Címkék#debrecen#időjárás#hőségriadó

Szinte szaharai forróság várható a vármegyében. Mutatjuk a vasárnapi időjárást Debrecenben és Hajdú-Biharban!

Haon.hu
Megdőlhet a napi melegrekord? Brutális hőség lesz Hajdú-Biharban!

Időjárás Debrecenben: brutális hőség várható vasárnap

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

A Köpönyeg előrejelzése szerint a vasárnapi időjárás Debrecenben döntően derült lesz, a délutáni órákban képződhetnek gomolyfelhők. A nappali csúcshőmérséklet rettentően magas, 39 Celsius-fok körül alakul, éjszakára 18 Celsius-fokot mérhetünk. A magas középhőmérséklet miatt elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak a vármegyére. 

_CM_Hőség (32)
Időjárás Debrecenben: brutális hőség várható vasárnap
Forrás:  Illusztráció/Napló-archív

Országosan a hét utolsó napján folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton gomolyfelhők képződhetnek, melyekből délután néhol zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. 

A csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható. Késő estére 24 és 32 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: nagyon erős lesz az UV-B sugárzás

A Hungaromet orvosmeteorológiai jelentése szerint fronthatás nem terheli a szervezetünket, de a hőség és a nagyon erős UV-B sugárzás negatívan befolyásolja szervezetünk működését. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, a megfelelő faktorszámú naptej használatával. Az elveszített folyadékot és az izzadással távozó sókat is pótoljuk, lehetőség szerint izotóniás itallal. Érdemes a szervezetünk hőterhelését átmenetileg megszüntetni akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu