1 órája
Még a felhők sem zavarják az egész napos perzselő napsütést Hajdú-Biharban
Tökéletes idő a strandolásra! Igazi nyárias időjárás várható a vármegyében.
A felhők is alig-alig bukkannak elő szombaton a vármegyében. A Köpönyeg debreceni időjárás-jelentése szerint a nappali csúcshőmérséklet 35 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 18 Celsius-fokot mérhetünk.
Országosan szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali felmelegedés 30 és 38 fok között alakul.
Időjárás Debrecenben: fronthatás sem terheli szervezetünket
A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
