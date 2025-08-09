Még a felhők sem zavarják az egész napos perzselő napsütést Hajdú-Biharban

A felhők is alig-alig bukkannak elő szombaton a vármegyében. A Köpönyeg debreceni időjárás-jelentése szerint a nappali csúcshőmérséklet 35 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 18 Celsius-fokot mérhetünk.

Szombaton nyárias időjárás lesz Debrecenben, kevés felhővel

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali felmelegedés 30 és 38 fok között alakul.

Időjárás Debrecenben: fronthatás sem terheli szervezetünket

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

