Még a felhők sem zavarják az egész napos perzselő napsütést Hajdú-Biharban

Címkék#debrecen#hőség#időjárás

Tökéletes idő a strandolásra! Igazi nyárias időjárás várható a vármegyében.

Haon.hu

A felhők is alig-alig bukkannak elő szombaton a vármegyében. A Köpönyeg debreceni időjárás-jelentése szerint a nappali csúcshőmérséklet 35 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 18 Celsius-fokot mérhetünk. 

Szombaton nyárias időjárás lesz Debrecenben, kevés felhővel
Szombaton nyárias időjárás lesz Debrecenben, kevés felhővel
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali felmelegedés 30 és 38 fok között alakul.

Időjárás Debrecenben: fronthatás sem terheli szervezetünket

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

