augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

26°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

4 órája

Folytatódik a tökéletes nyári idő Hajdú-Biharban

Címkék#meleg#debrecen#napos#időjárás

Igazi strandidő lesz a vármegyében. Az időjárás Debrecenben szerdán is egész nap derült lesz.

Haon.hu

Szerdán is egész nap derült, napos lesz az időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 32 és 34 Celsius-fok között alakul, éjszaka 14 és 17 Celsius-fok között mérhetünk. Csapadék nem várható.

Folytatódik a napos nyári időjárás Debrecenben
Folytatódik a napos nyári időjárás Debrecenben
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A Köpönyeg országos előrejelzése alapján szerdán nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk.

Időjárás: fronthatás sem terheli szervezetünk

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint szerdán számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu