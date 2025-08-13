Folytatódik a tökéletes nyári idő Hajdú-Biharban

Szerdán is egész nap derült, napos lesz az időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 32 és 34 Celsius-fok között alakul, éjszaka 14 és 17 Celsius-fok között mérhetünk. Csapadék nem várható.

Folytatódik a napos nyári időjárás Debrecenben

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A Köpönyeg országos előrejelzése alapján szerdán nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk.

Időjárás: fronthatás sem terheli szervezetünk

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint szerdán számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

