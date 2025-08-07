2 órája
Ismét nyakunkon a hőség? Ez vár most Hajdú-Biharra
Fokozatosan melegszik az idő Hajdú-Biharban. A hétvégére már hőségre kell számítani.
A szokatlanul hideg éjszaka és reggel után hamar melegedni kezd az idő Hajdú-Biharban. A Köpönyeg előrejelzése szerint ma ugyan még nagy hőség nem lesz, viszont innentől kezdve napról napra melegebb lesz, hiszen míg ma 30 fok körül tetőzik a hőség, addig a hétvégén már 38 fok is várható. Esőre nem kell számítani, a szél is mérsékelt marad.
Az országos előrejelzés szerint továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ajánljuk még:
Rövid időn belül itt nyílik új McDonald's étterem Hajdú-Biharban, a munkálatok már zajlanak!
Idén is hatalmas bulit ígér ez a hajdú-bihari fesztivál, mutatjuk a fellépőket!