2 órája

Ismét nyakunkon a hőség? Ez vár most Hajdú-Biharra

Címkék#szél#nyár#hőség#Hajdú-Bihar

Fokozatosan melegszik az idő Hajdú-Biharban. A hétvégére már hőségre kell számítani.

Haon.hu

A szokatlanul hideg éjszaka és reggel után hamar melegedni kezd az idő Hajdú-Biharban. A Köpönyeg előrejelzése szerint ma ugyan még nagy hőség nem lesz, viszont innentől kezdve napról napra melegebb lesz, hiszen míg ma 30 fok körül tetőzik a hőség, addig a hétvégén már 38 fok is várható. Esőre nem kell számítani, a szél is mérsékelt marad.

Hamarosan visszatér a hőség
Hamarosan visszatér a hőség
Forrás: Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

