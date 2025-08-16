Ennyi volt a kánikula, vasárnap már leszakadhat az ég Hajdú-Biharban!

Szombaton még mindig tombol a kánikula, átlagosan 33 és 39 fok között alakul a hőmérséklet – számolt be róla a köpönyeg.hu. Az országos időjárás-előrejelzés szerint délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, valamint zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az északnyugati szél. A holnapi időjárás véget vethet a hőségnek?

Mutatjuk a holnapi időjárást Hajdú-Biharba

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A holnapi időjárás is tartogat meglepetéseket

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az északnyugati szél. A hőség 28 és 34 fok közé enyhül. Debrecenben a maximum hőmérséklet 31 fok lesz, a minimum pedig 18 fok körül alakulhat.

