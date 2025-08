Így hömpölygött a víz a felhőszakadás után Szoboszlón, mutatjuk a durva videót!

Mint arról hétfőn beszámoltunk, több települést is heves esőzések áztattak, az intenzív csapadék miatt Kabán például 25 perc alatt 45 mm eső hullott le. Az időjárás miatt sárga riasztást is kiadtak zivatarok és felhőszakadás miatt is. Püspökladányban akkora felhőszakadás volt, hogy több helyen az átereszek megteltek, és egyes szakaszokon vízelvezetési problémák léptek fel. De a hajdúszoboszlóiak is rendesen megáztak.

A hatalmas eső szinte folyóvá változtatta az utcát

Forrás: Facebook / Extrém időjárás- Észlelések

A fürdővárosban most nem csak a híres strandfürdőben lehetett volna fürödni, hanem a nyílt utcán is, ugyanis olyan intenzitással esett az eső, hogy folyóvá változtatta az utcát. Erről pedig egy videót is posztoltak Facebookon, az Extrém időjárás- Észlelések csoportban.

Jöhet még kiadós eső?

Mint ismert, hétfőn a Floris nevű ciklon tombolt a Brit-szigeteken, ám a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint hozzánk jóval gyengébb formában érkezik meg éjszaka a ciklon hidegfrontja, amely északnyugatról délkelet felé tart. A front mentén elszórtan valószínű eső, záporeső, holnap északkeleten esetleg egy-egy zivatar.

Az aszályhelyzeten sajnos nem segít a front, csapadékmennyiséget tekintve általában csupán pár mm-ről van szó.

A front mögött ugyanakkor feltámad az északnyugati szél, több helyen valószínű erős, néhol viharos széllökés. Szerdára csupán egy-két fokkal lesz kevésbé meleg idő.

