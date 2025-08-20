2 órája
Nagy mumusa az időjárás az augusztus 20-i programoknak, nézzük, mire számíthatunk ma Hajdú-Biharban!
A cívisvárosban természetesen egész nap a virágkarneválé a főszerep. Azonban a vármegye más pontjain is rendeznek augusztus 20-i programokat.
A ragyogó délelőtti napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé, és akkor is inkább a nyugati tájakon alakulhat ki, addig is országosan tombol majd a hőség, 30-35 fokokkal – írta a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében szerda reggel. A cívisváros sem képez kivételt, az előrejelzések szerint Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 18 és 34 fok között alakul majd, ráadásul csapadéktól sem kell tartanunk, így eső nélkül élvezhetjük végig augusztus 20-a és a Debreceni Virágkarnevál programjait.
Az augusztus 20-i programoknak is kedvez az időjárás ma
A HungaroMet augusztus 20 időjárása kapcsán azt közölte, a nappali hőséget követően szerda estétől válik mozgalmasabbá időjárásunk, csütörtökön és pénteken egy hullámzó front hatására sokfelé várható jelentős csapadék, és a hét utolsó napjaira nagyjából 10 fokkal visszaesik majd a hőmérséklet.
Biztos, ami biztos, egy debreceni meteorológust is megkérdeztünk a témában:
Mire készüljünk augusztus 20-án: leszakad az ég és hűvös lesz, vagy leégeti a bőrünket a nap?
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ajánljuk még:
Teljesen elpukkant a férfi agya az étteremben, olyan pofátlan dologért kértek tőle pénzt, ami egyből kiverte nála a biztosítékot
Az ott tényleg pete? Gyomorforgató, milyen húst adtak el egy debreceni boltban! – fotóval!