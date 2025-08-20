Nagy mumusa az időjárás az augusztus 20-i programoknak, nézzük, mire számíthatunk ma Hajdú-Biharban!

A ragyogó délelőtti napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé, és akkor is inkább a nyugati tájakon alakulhat ki, addig is országosan tombol majd a hőség, 30-35 fokokkal – írta a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében szerda reggel. A cívisváros sem képez kivételt, az előrejelzések szerint Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 18 és 34 fok között alakul majd, ráadásul csapadéktól sem kell tartanunk, így eső nélkül élvezhetjük végig augusztus 20-a és a Debreceni Virágkarnevál programjait.

Régi mumusa az időjárás az augusztus 20-i programoknak, de legalább már tisztán látszik, mire számíthatunk ma Hajdú-Biharban!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Az augusztus 20-i programoknak is kedvez az időjárás ma

A HungaroMet augusztus 20 időjárása kapcsán azt közölte, a nappali hőséget követően szerda estétől válik mozgalmasabbá időjárásunk, csütörtökön és pénteken egy hullámzó front hatására sokfelé várható jelentős csapadék, és a hét utolsó napjaira nagyjából 10 fokkal visszaesik majd a hőmérséklet.

Biztos, ami biztos, egy debreceni meteorológust is megkérdeztünk a témában: