augusztus 20., szerda

István névnap

20°
+31
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Virágkarnevál

2 órája

Nagy mumusa az időjárás az augusztus 20-i programoknak, nézzük, mire számíthatunk ma Hajdú-Biharban!

Címkék#debreceni virágkarnevál#debrecen#köpönyeg.hu#HungaroMet#előrejelzés#időjárás

A cívisvárosban természetesen egész nap a virágkarneválé a főszerep. Azonban a vármegye más pontjain is rendeznek augusztus 20-i programokat.

Haon.hu

A ragyogó délelőtti napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé, és akkor is inkább a nyugati tájakon alakulhat ki, addig is országosan tombol majd a hőség, 30-35 fokokkal – írta a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében szerda reggel. A cívisváros sem képez kivételt, az előrejelzések szerint Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 18 és 34 fok között alakul majd, ráadásul csapadéktól sem kell tartanunk, így eső nélkül élvezhetjük végig augusztus 20-a és a Debreceni Virágkarnevál programjait

Régi mumusa az időjárás az augusztus 20-i programoknak, de legalább már tisztán látszik, mire számíthatunk ma Hajdú-Biharban!
Régi mumusa az időjárás az augusztus 20-i programoknak, de legalább már tisztán látszik, mire számíthatunk ma Hajdú-Biharban!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Az augusztus 20-i programoknak is kedvez az időjárás ma

A HungaroMet augusztus 20 időjárása kapcsán azt közölte, a nappali hőséget követően szerda estétől válik mozgalmasabbá időjárásunk, csütörtökön és pénteken egy hullámzó front hatására sokfelé várható jelentős csapadék, és a hét utolsó napjaira nagyjából 10 fokkal visszaesik majd a hőmérséklet.

Biztos, ami biztos, egy debreceni meteorológust is megkérdeztünk a témában:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu