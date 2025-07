Óvatosan az utakon! Durva zivatar éri el hamarosan Hajdú-Bihart!

A hét elején is marad a felhős időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében. A Hungaromet hétfőre elsőfokú riasztást adott ki a vármegyére a keletről érkező zivatarok miatt. Mint írják, reggel a határ mentén nem zárható ki zivatar, délután pedig kezdetben az északkeleti harmadban fordulhat elő egy-egy zivatar, majd késő délutántól a nyugati tájakon növekszik meg a zivatarhajlam. Környezetükben viharos (60-70 km/h) széllökés, kisebb méretű jég (~1 cm), intenzív csapadék (10-20 mm) előfordulhat. A hőmérséklet alakulása a Köpönyeg szerint visszatér a nyári megszokotthoz: a nappali csúcs 33 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 18 Celsius-fokot mérhetünk.

Országosan hazánk délkeleti felén fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, majd ott is a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésben lesz részünk. Elvétve az északkeleti, keleti tájakon, majd délutántól nyugat felől is lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délnyugati szelet az ország délkeleti felén kísérhetik élénk lökések, másutt az északnyugatira forduló szél általában mérsékelt marad. Zivatarok mentén erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra döntően 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Több hajdú-bihari járásra is riasztás van érvényben a zivatarok miatt

Az orvosmeteorológia szerint figyeljünk a sugárzásra!

A Hungaromet orvosmeteorológiai jelentése szerint fronthatásra nem kell számítani, azonban az UV-B sugárzás erős, helyenként nagyon erős lesz: ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre világos ruházattal, széles karimájú kalappal, naptejjel.

