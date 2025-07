Készülj fel! Jégeső és zivatarok is lehetnek Hajdú-Biharban!

Szerdán a délelőtti órákban marad az alapvetően felhős idő, kevés csapadékkal Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében, ezt követően azonban fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A Hungaromet elsőfokú figyelmeztetést adott ki a vármegyére a zivatarok miatt. Mint írják, napközben főleg az északkeleti, keleti harmadban fordulhatnak elő is zivatarok. Ezeket néhol jégeső, keleten lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék, elsősorban Borsodban akár felhőszakadás is kísérheti, illetve viharos széllökés is előfordulhat ezek környezetében. Egy-egy hevesebb zivatar sem zárható ki az említett területeken. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 25 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 18 Celsius-fokot mérhetünk.

Kiadták a figyelmeztetést a zivatarok miatt Hajdú-Bihar vármegyére

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan szerdán az északkeleti részen szakadozik, csökken a felhőzet, így arrafelé a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap.

A délnyugati, déli országrészben ugyanakkor a nap nagy részében felhős, borult marad az ég, arrafelé további eső, zápor valószínű, míg északkeleten záporok, zivatarok alakulnak ki. Másutt napközben kicsi a csapadék esélye. Este északnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, ekkor az Alpok irányából a záporok mellett akár hevesebb zivatarok is besodródhatnak az országba. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk, néhol erős, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 24, 29 fok között alakul, az Alföldön azonban 30 fok is lehet, míg a tartósabban felhős, csapadékos délnyugati, déli tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

A zivatarokkal erős hidegfront érkezik, erre számítsunk!

A Hungaromet orvosmeteorológiai jelentése szerint az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.

Tartós álmosságérzés jelentkezhet.

A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is.

Ez is érdekelhet: