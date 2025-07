Ahogy arról korábban már beszámoltunk, sötét zivatarfelhők gyülekeztek Hajdú-Bihar fölött hétfő este. A HungaroMet jelzésének megfelelően az ország északkeleti harmadában a kora esti órákban helyenként zivatarok alakultak ki viharos (60-80 km/h) széllökések és néhol jégeső (jellemzően <2 cm) kíséretében. Az éjszakai órákban az ország jelentős részén szerencsére fokozatosan gyengültek a viharok, ezt megelőzően azonban így is igen látványos volt az esőzés. Debrecenben például úgy szakadt, mintha dézsából öntötték volna!

Így hullámzott a víz a debreceni utcán, videón mutatjuk a hétfői zivatart!

Forrás: Facebook / ViharVonal Viharvadász Csapat

ViharVonal Viharvadász Csapat Facebook-csoportjának egyik tagja meg is örökítette a hétfői zivatart. Jól látszik, csak úgy hömpölygött a parkolóban az autók között a hirtelen lehullott nagy mennyiségű eső.

De nem ez volt az egyetlen videó, az Extrém Időjárás Észlelések Facebook-csoportban is megjelent egy felvétel, amely jól szemlélteti a hétfő esti zivatar erejét:

Mi jön ezután? Milyen lesz az időjárás kedden?

A HungaroMet előrejelzése szerint ma többnyire napos idő várható, a déli, délnyugati, valamint az északkeleti határhoz közel lehet délutánig több felhő, ott időszakos eső, záporeső előfordulhat. Ezt követően az Alpokaljára sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar, tehát Hajdú-Bihart kedd este már egészen biztosan nem fenyegeti csapadék veszélye. Ugyanakkor estig sokfelé élénk, olykor erős lökések kísérik az északnyugati, nyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, késő estére pedig 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

A köpönyeg.hu jelzése szerint hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

