Órákon belül hatalmas vihar csap le Hajdú-Biharra, villámárvíz is jöhet – animációkkal

Amint arról már többször is beszámoltunk, jelentős lehűléssel és nagy viharokkal érkezik meg az újabb hőségzáró hidegfront Hajdú-Biharba. A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése szerint jelentős tér és időbeli bizonytalanság mellett több helyen is zivatarok kialakulására kell számítani, amelyek dél, délnyugat felől észak, északkelet felé haladhatnak.

Riasztást is adtak ki a várható viharok miatt

Forrás: met.hu

Mint írják, a zivatarokat általában viharos, 60-70 km/h-ás széllökések, jégeső és jelentősebb mennyiségű csapadék, akár felhőszakadás is kísérheti. Heves zivatarok, esetleg zivatarrendszer kialakulásához is adottak lehetnek a feltételek. Kiemelték, a legerősebb cellákhoz erősen viharos, akár 110 km/h-ás széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, egy-egy helyen >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm, de néhol >50 mm) is társulhat.

Vasárnap is folytatódhat a viharos idő?

A vármegyét szombat késő este, vasárnap kora hajnalban elérő front után napközben sem lélegezhetünk fel, ugyanis többfelé, ismétlődő jelleggel várható zivatarok kialakulása az országban, melyekhez felhőszakadás, jégeső és viharos széllökés társulhat. Emellett károkozó szélrohammal (> 90 km/h) és nagyobb méretű jéggel (>2 cm) kísért heves zivatar előfordulhat a keleti, északkeleti határvidéken a déli óráktól estig – emelték ki.

A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. hangsúlyozta: az időjárási helyzettől függően akár a legmagasabb, piros fokozatú riasztás kiadása is indokolt lehet vasárnap estig bezáróan.

A szombaton érkező viharokat az Időkép szemléltette is, ebből jól látszik, mikor és hol számíthatunk zivatarra.

iFrame is not supported!

Az Időkép által készített animáción jól látszik, vasárnap sem ússzuk meg szárazon a napot, Hajdú-Bihar több hullámban is elérik a zivatarok. Előrejelzésük szerint nagy mennyiségű eső várható, és nem kizárt a villámárvizek kialakulása sem. Mint írták, a városokban ez azért is különösen veszélyes jelenség, mert aluljárókat, alagsorokat önthet el ilyenkor az olykor saras, hordalékos víz, amely durvább esetekben még járműveket is magával sodorhat.