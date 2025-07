Pusztító szél és jégeső jöhet, ezekre figyelmeztet a katasztrófavédelem!

Mint arról beszámoltunk már, nagy viharokra kell számítani szombaton délutántól, estétől Hajdú-Biharban is. Ma délutántól több helyen várhatóak záporok, zivatarok, sőt heves zivatar is kialakulhat, felhőszakadás és jégeső is egyaránt lehetséges. Egyre nagyobb területre lesz jellemző az északi, északnyugati szél, melyet élénk, olykor erős lökések kísérhetnek. Zivatarokban azonban viharos, akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak.

Nagy károkat okozhatnak a közelgő viharok

Forrás: Napló-archív

Ezzel mérsékelhetőek a viharkárok

A katasztrófavédelemnek a mintegy 3 hete tomboló viharok sok munkát adtak, ugyanis hatalmas károk keletkeztek, most ezeket néhány jó tanáccsal mérsékelni szeretnék. Kiemelték, fontos, hogy mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, riasztásokat és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat (kerti bútorok, cserepes növények, szerszámok, kerti sátrak) amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyet a víz elérhet.

Mint írták, a közlekedőknek is érdemes a szokottnál is óvatosabbnak lenniük, autóval és gyalogosan is veszélyes a magasan álló vízen átmenni. A villámárvizek komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el.

Kérték, akinek lehetősége van rá, az a kocsival fáktól, reklámtábláktól, épületektől távolabb parkoljon. Ha pedig valaki épp autóban ül, amikor lecsap a vihar, jobb, ha valahol félreáll. Ha erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk.

Figyelmeztettek rá, hogy villámláskor senki se keressen menedéket a fák alatt, hanem lehetőség szerint egy közeli épületbe menjen be. Ha villámlik, az otthonunkban lévő elektromos eszközök csatlakozóit húzzuk ki a konnektorból, a villámcsapás ugyanis tönkreteheti azokat.

A várható meteorológiai riasztásokról és a tűzoltói beavatkozást igénylő esetekről tájékozódjon a katasztrófavédelem VÉSZ-alkalmazásán. Ha bárki bajba jutott embert vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot

– emelték ki.

