Tegyünk el mindent, ami mozdítható! Brutális vihar közelít Hajdú-Bihar felé! – radarképpel

Korábban már beszámoltunk róla, hogy zivatarokkal, heves esőzéssel, akár jégesővel is érkezhet a lehűlés Hajdú-Biharba. Az Időinfó-MetKép osztotta meg közösségi oldalán, hogy estig a mozdítható tárgyakat tegyük védett, zárt helyre! Az autókkal ne álljunk fa illetve épület alá! Több hullámban jöhetnek a viharok!

Brutális vihar közelít Hajdú-Bihar felé!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Fel kell készülni a viharokra

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az északnyugati, nyugati tájakon néhány órás, míg a délkeleti országrészben a fátyol- és gomolyfelhők mellett még általában sok napsütés várható. Késő estétől egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és vasárnap már általában erősen felhős vagy borult égre számíthatunk, rövidebb napos időszakokra leginkább az Alföldön lehet készülni. Ma délutántól növekvő számosságban várhatók záporok, zivatarok, majd éjszakától már sokfelé kell hasonló kitételekkel csapadékra számítani, míg vasárnap ezek mellett nagyobb területen eső is előfordul majd. Akár heves zivatar is kialakulhat, kísérőjelenségként felhőszakadás és jégeső egyaránt lehetséges! Az időszak során egyre nagyobb területre lesz jellemző az északi, északnyugati szél, melyet élénk, olykor erős lökések kísérhetnek. Zivatarokban azonban viharos, akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak! A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 18 és 29 fok között alakul - nyugaton, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg a déli, délkeleti tájakon a magasabb értékeket.

A radarképen is jól látható, hogy már az ország nyugati részére megérkezettek a viharok:

A radarképen is látható, hogy viharok közelítenek Hajdú-Bihar felé

Forrás: met.hu

