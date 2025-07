Itt a következő kör? Szélviharral, jéggolyókkal robbanhatnak be a zivatarok Hajdú-Biharban! Már kint a figyelmeztetés!

A délutáni, késő délutáni óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak a feltételek az ország nagy részén, kisebb eséllyel északnyugaton. Az erősebb cellákhoz erősen viharos (90-100 km/h, akár >110 km/h) széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, akár >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm) is társulhat. Az esti órákban a zivatarcellák összeszerveződéséhez is kedvezőek lehetnek a feltételek. A zivatarok a késő esti, éjszakai órákban is kitarthatnak