Jégeső csapott le Nádudvaron! – videóval!

Ahogy azt már korábban megírtuk, kedd délutánra a meteorológusok az ország keleti felében több felé is zivatarokat jósoltak. A HungaroMet úgy fogalmazott, estétől nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, hajnalban a délnyugati, déli tájak fölé csapadéksáv húzódik, miközben északkeleten újabb záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Ezek értelmében Borsod- és más megyék mellett Hajdú-Biharra is figyelmeztető előrejelzést adtak ki, a meteorológusok még jégesőt is kilátásba helyeztek!

Szörnyű vihar közelít Debrecen felé, Nádudvaron már lecsapott a jégeső

Forrás: Facebook / Viharvonal Viharvadász Csapat

A HungaroMet szerint kedd estig, késő estig az ország északkeleti harmadában várhatóak elszórtan zivatarok viharos szél (60-75 km/h), lokálisan jelentős mennyiségű (15-30 mm) csapadék vagy egy-egy helyen akár felhőszakadás (> 30 mm) kíséretében. A zivatarokat néhol jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) is kísérheti, ez azt is jelenti, újra lehet jégeső Debrecenben!

Debrecent is elérheti a jégeső és a vihar, a radar képe nem ígér túl sok jót a cívisvárosnak

Forrás: Időkép / Radarkép

Nádudvaron már lecsapott a jégeső!

A ViharVonal Vihar Vadász Facebook-csoport egyik tagja Nádudvar területén jégesőről is beszámolt a késő délutáni órákban.

A Metfigyelő észlelői közösségének egyik tagja is kamerát ragadott a nádudvari jégesőt látva:

Mi jön ez után?

Az előttünk álló éjszaka második felében (várhatóan a hajnali, reggeli órákban) az ország keleti harmadában alakulhatnak ki zivatarok, amelyek környezetében néhol jégesőre (~ 1-2 cm), lokálisan jelentős mennyiségű csapadékra vagy akár felhőszakadásra (~ 20-30 mm) is van esély.

A HungaroMet térképén az is jól látszik, az ország keleti részén vonulnak végig a zivatarok

Forrás: Időkép / HungaroMet

Szerda éjfélig továbbra is elsősorban az ország északkeleti harmadában valószínűek elszórtan zivatarok, amelyekhez viharos szél (60-80 km/h), néhol jégeső (< 2 cm) társulhat. Emellett délutántól, éjfélig nyugaton is lehet helyenként számítani rájuk. Egy-egy intenzívebb vagy heves zivatar a keleti harmadban, illetve nyugaton sem zárható ki (> 2 cm-es jégátmérő, > 90 km/h-s széllökés) lokálisan jelentős mennyiségű (15-25 mm) csapadék kíséretében.

A Nádudvari jégeső után fellélegezhetünk

A Met.hu oldalán látható radarkép szerint a vihar elvonult térségünk felett.

A met.hu radarképe szerint elvonul a vihar

Forrás: met.hu

KAPCSOLÓDÓ: