Újabb figyelmeztetések vannak érvényben! Jégesővel és heves esőzéssel érhet véget a hőség Hajdú-Biharban

Újabb viharok közelítenek vármegyénk felé. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint fátyol- majd gomolyfelhők szűrik a napsütést. Az országos időjárás előrejelzés szerint eleinte csak az északnyugati határszélen, majd estétől dél felől szórványosan várható eső, zápor, zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 34 Celsius-fok között alakul országszerte. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 39 és 36 fok körül alakul, éjszaka 23 fokot mérhetünk.

Viharos időjárás várható szombaton Hajdú-Biharban

Forrás: MW-archív

Zivatarok vethetnek véget a kánikulának

A met.hu előrejelzése szerint szombaton a kora reggeli, reggeli órákban az északi határszélen még előfordulhat néhol zivatar.

Mint írják, napközben jelentős tér és időbeli bizonytalanság mellett zivatarok kialakulására lehet számítani. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a nap első felében jellemzően a Dunántúl nyugati, északnyugati fele, harmada lehet az érintett, ahol a zivatarokat viharos (ált. 60-70 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően <2 cm) és jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm, lokálisan felhőszakadás >30 mm) is kísérheti. A késő délutáni, esti óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak a feltételek, legkevésbé északnyugaton. Először inkább a Tiszántúlon, majd délnyugat felől újabb hullámban bárhol előfordulhatnak zivatarok az országban. Az erősebb cellákhoz erősen viharos (90-100 km/h, akár >110 km/h) széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, akár >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm) is társulhat. Az esti órákban a zivatarcellák összeszerveződéséhez is kedvezőek lehetnek a feltételek. A zivatarok az éjszakai órákban is kitarthatnak.

Másodfokú (narancssárga) figyelmeztetés van érvénybe vármegyénkre . Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Szombaton számíthatunk zivatarokra

Forrás: met.hu

Nem csak zivatarok rontják el a hétvégi időjárást. Elsőfokú (citromsárga) riasztás van érvényben felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Az esernyőt senki ne hagyja otthon

Forrás: met.hu

Időjárás: folytatódik a kánikula

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.