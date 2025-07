Villámlással, jégesővel és erős széllel folytatódik a viharos időjárás Hajdú-Biharban – fotókkal, videókkal

Továbbra is viharok közelítenek vármegyénk felé. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint az erősen felhős, vagy borult égből több hullámban várható eső, zápor, zivatar. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Az országos időjárás előrejelzés szerint megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik az északnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 21 és 27 Celsius-fok között alakul országszerte, megszűnik a kánikula. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 24 és 23 fok körül alakul, éjszaka 18 fokot mérhetünk.

Villámlással, jégesővel és erős széllel folytatódik a viharos időjárás Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Vasárnap is készülni kell a viharra

A met.hu előrejelzése szerint többfelé, és ismétlődő jelleggel várható zivatarok kialakulása az országban, melyekhez elsősorban felhőszakadás (jellemzően >30 mm, helyenként >50 mm) társulhat, de jégeső (döntően 1-2 cm), és viharos széllökés (nagyrészt 60-80 km/h) is kísérheti őket. A keleti, északkeleti területeken heves zivatar sem kizárt, erősen viharos (>90 km/h) széllökés és nagyobb méretű jégeső (>2 cm) kíséretében. Estére a nyugati, délnyugati területeken már jelentősen csökken a zivatarhajlam.

Másodfokú (narancssárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre zivatarok miatt. Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is!

Vasárnap is számíthatunk zivatarokra

Forrás: met.hu

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból és zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Az esernyők legyenek kéznél

Forrás: met.hu

A radarképen is jól látható, hogy a vihar visszatért térségünket.

Intenzív esőzésekre számíthatunk vasárnap délelőtt

Forrás: met.hu

Időjárás: hidegfronti hatás terheli szervezetünket

A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

A vihar nagy széllel és folyamatos villámlással érkezett meg szombaton. Olvasóink, kollégáink több felvételt is készítettek az esti időjárásról, amelyek itt tekinthetőek meg: