A viharos szél okozhat még meglepetéseket Hajdú-Biharban

Továbbra is marad a borús idő. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint a gomolyfelhők magasra törnek, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az országos időjárás-előrejelzés szerint az északnyugati szél több helyen is erős lesz. A nappali csúcshőmérséklet 25 és 26 Celsius-fok között alakul országszerte. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 26 és 25 fok körül alakul, éjszaka 15 fokot mérhetünk.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A met.hu előrejelzése szerint nyugat felől fátyolfelhők sodródnak fölénk, majd a déli óráktól vastagodni kezd a felhőzet, a Nyugat-Dunántúlon egész nap sok lehet a felhő. Emellett gomolyfelhők is képződhetnek. A középső országrészben lévő összeáramlási vonal mentén egészen késő éjszakáig ismételten kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok, a déli tájakon eső sem zárható ki. Az északias szelet a Dunántúlon és a Tiszántúlon olykor erős, egy-egy viharos lökés is kísérheti.

Időjárás: fronthatás nem várható

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

