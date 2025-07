Kitűzte az időpontot a meteorológus, új erővel térhetnek vissza a zivatarok Debrecenbe

A 2025-ös nyár Debrecen és térségében is gyakori frontváltozásokat és nagy erőkkel lecsapó viharokat hozott. Mindez természetes lenne? Vagy tartós változások elé kell nézzünk, amelyekhez jobb, ha hozzászokunk? Meteorológus szakembert kérdeztünk, hogy megtudjuk, milyen lesz az időjárás Debrecenben a következő napokban, illetve a nyár hátralévő részében.

Újabb hidegfront érkezik. Változó lesz az időjárás Debrecenben is.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

130 km/h-s széllökésekkel érkező vihar tíz éve nem fordult elő Debrecenben. Július első felében lecsapó vihar Hajdú-Bihar vármegyében is súlyos károkat okozott. Fákat és villanyoszlopokat mozdított el a helyéről, áramkimaradásokat okozva több ezer háztartásban. Egyelőre úgy tűnik, az idei nyáron kéthetente történik fronthatás. Nem meglepő, ha sokan szeretnék tudni, hogy az elkövetkezendőkben milyen lesz az időjárás Debrecenben és Hajdú-Biharban, valamint miért alakult így ez a nyár. Kathy István meteorológus szakembert kérdeztük a várható július végi, augusztusi időjárásról.

Milyen lesz az időjárás Debrecenben a következő napokban?

Kathy István az alábbiak szerint összegezte a következő napok időjárását:

Pénteken továbbra is nyáriasan meleg idő lesz, délelőtt zavartalan napsütés, igazi strandidő. Délután a légkör már több helyen instabillá válik, ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok.

továbbra is nyáriasan meleg idő lesz, délelőtt zavartalan napsütés, igazi strandidő. Délután a légkör már több helyen instabillá válik, ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hétvégére az előrejelzések bizonytalanabbak, többségében marad a napos idő. Nyugaton enyhülhet a hőség, míg Keleten, így Hajdú-Biharban még fokozódhat is. A délutáni, esti órákban labilisabbra fordul a légköri helyzet, és újból kialakulhatnak szórványosan kisebb területeket érintő záporok, zivatarok.

az előrejelzések bizonytalanabbak, többségében marad a napos idő. Nyugaton enyhülhet a hőség, míg Keleten, így Hajdú-Biharban még fokozódhat is. A délutáni, esti órákban labilisabbra fordul a légköri helyzet, és újból kialakulhatnak szórványosan kisebb területeket érintő záporok, zivatarok. kedden újabb hidegfront vonul át az országon: az országot elérő, nyugatra hullámzó hidegfront várhatóan a következő hét keddi napján éri el térségünket. A pontos útja, a csapadék mennyisége és az általa okozott lehűlés mértéke még bizonytalan, viszont átmeneti, jelentősebb hőmérséklet-csökkenésre, és szórványosan, de kiadósabb mennyiségű esők érkezésére is van esély.

Az eddigiek alapján elmondható, az idei nyarunk nem mondható egyáltalán szokványosnak, nagyjából kéthetente ért el minket kisebb-nagyobb hidegfront.

Mi okozza az idei változékony időjárást?

Az idei nyár változékony időjárását több tényező is okozza. Az a légköri határzóna, ahol a meleg és a hideg légtömegek találkoznak (polárfront), idén sokkal „hullámzóbb”, mint máskor. Ez azt jelenti, hogy gyakrabban alakulnak ki ciklonok az Atlanti-óceán felett, amelyek aztán elérik Európát is. Normál esetben egy stabil, magas nyomású légörvény meg tudná ezt akadályozni. Idén viszont ez a védőhatás gyengébb, így a nyugat felől érkező hideg- és melegfrontok egyaránt könnyen érik el Közép - Európát, köztük Magyarországot is.

A változékonyság kialakulásában szintén közrejátszik, hogy a szubtrópusi magasnyomás, amely nyáron általában északabbra húzódva stabil, meleg időt biztosít, most gyengébb vagy kedvezőtlenebb helyzetben van, így az kevésbé tudja blokkolni a már említett nyugatias áramlásokat

– összegezte a meteorológus.