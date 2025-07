Derült, napos idő valószínű, csak a késő délutáni órákban fordulhatnak elő északnyugat felől gomolyfelhők. Ezen a tájékon záporok, zivatarok sem kizártak. A szél egyre több helyen élénkül meg északnyugati irányból. Napközben a hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, különösen az Alföldön lesz forróság – olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén is újra tombol majd a hőség, a hőmérséklet a nap folyamán 21 és 34 fok között alakul, csapadéktól a mai nap folyamán sem kell tartanunk.

Mintha egy főnixmadár húzna el felettünk, akkora lesz a hőség Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

