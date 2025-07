Tombolt a szél kedden Debrecenben, de vajon holnap is ez vár ránk? - videóval

Kedden szinte viharos széllökés érte el Debrecent, a Hungaromet adatai szerint több helyen is 50 km/h fölötti értékeket is mértek. Az országos időjárás-előrejelzés szerint az északnyugati szél több helyen is erős lesz. A nappali csúcshőmérséklet 25 és 26 Celsius-fok között alakult országszerte. Megnéztük, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kedden erős szél volt egész Hajdú-Biharban, mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás!

Forrás: Napló-archív

Fotósunk egy egészen látványos videót készített a felerősödő szélről, amit itt tudtok megnézni:

Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben

Szerdán a Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint a napos időt csupán néhány gomolyfelhő zavarja, záporok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, az ÉNy-i szél pedig élénk marad.

