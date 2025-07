Hoppá! Hidegfront éri el az országot, erre számíthat Hajdú-Bihar! – hőtérképekkel!

Szerdán túlnyomóan napos időre van kilátás, a Magyarország felé közelítő hidegfront miatt azonban többekben is felmerült a kérdés: vajon kifejti-e majd hatását az ország keleti részén, így Hajdú-Biharban is. Úgy néz ki, a ma elérhető időjárás-előrejelzések szerint nem kell aggódni, gomolyfelhők tarkítják majd az eget Hajdú-Biharban a következő napokban is, csapadék sem valószínű. Az országos hőség során 30–35 fokos csúcshőmérséklettel kell számolnunk – írta szerdai időjárás-előrejelzésében a köpönyeg.hu, Debrecenben és környékén is 23 és 32 Celcius-fok között alakul majd a napi hőmérséklet. A délutáni órákban érezhetően megenyhül majd az idő.

Tovább tombol a hőség Hajdú-Biharban, a hidegfront sem váltja be egyhamar a hozzá fűzött reményeket

Forrás: HungaroMet

Tartogat még meglepetéseket a debreceni időjárás? Érezzük majd a hidegfront hatását?

Ahogy azt már korábban többször is megírtuk, figyelmeztető előrejelzés is érvényben van Magyarország területén csütörtök éjfélig. Ennek ellenére csütörtök hajnalban egészen 16 Celsius-fokig is visszaeshet a hőmérséklet Debrecenben és környékén, hogy aztán visszapattanva még egy csúcstámadást indítson a 35 Celsius-fokig is csúszó napi maximummal. Ahogy az a HungaroMet térképén is látható, a nyugati országrészbe ekkorra már meg is érkeznek az esőfelhők.

16 Celsius-fokig is lecsökkenhet majd a hőmérséklet csütörtök hajnalra, utána azonban egy rövid időre még rákapcsol a nyár

Forrás: HungaroMet

Jelenleg azonban minden jel arra mutat, hogy az esőre még várunk kell.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

