Továbbra is érezzük a hidegfronti hatást Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében is. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint délnyugat felől erős felhősödés valószínű, de inkább csak délen alakul ki eső. Az ország északi felén délután fokozatosan csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. A nappali csúcshőmérséklet a vármegye egyes részein elérheti a 14 fokot is, éjszaka 7-8 fokot mérhetünk. Az országos előrejelzés szerint az északkeleti szél megélénkül.

Ez kemény! Ma is fázni fogunk Hajdú-Biharban, és jól el is ázhatunk!

Időjárás: gyenge hidegfront érvényesül

A mai napon gyenge hidegfronti hatás érvényesül, amely lehűléssel, fokozott légnyomás-emelkedéssel és szeles idővel jár. A front hatására fokozódhatnak az érrendszeri panaszok, gyakoribbá válhat a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, alvászavar és koncentrációcsökkenés. Ízületi és reumatikus fájdalmak is erősödhetnek, különösen időseknél, krónikus betegeknél és időjárás-érzékenyeknél.