Szerdán borongós időre számíthatunk, de vajon lesz eső is?

Még szerdán is érezzük a hidegfronti hatást Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében is. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint borongós időre számíthatunk, de már csökken a felhőzet. Legtovább a középső tájakon maradhat borult az ég, és itt kora délutánig újabb eső, szitálás fordulhat elő. A nappali csúcshőmérséklet a vármegye egyes részein elérheti a 14 fokot is, éjszaka 8-9 fokot mérhetünk. Az országos előrejelzés szerint az északkeleti szél csak néha élénkül meg.

Szerdán is borongós időjárásra számíthatunk

Forrás: Napló-archív

Időjárás: hidegfronti hatás érvényesül

A mai napon gyenge hidegfronti hatás érvényesül, amely lehűléssel, fokozott légnyomás-emelkedéssel és szeles idővel jár. A front hatására fokozódhatnak az érrendszeri panaszok, gyakoribbá válhat a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, alvászavar és koncentrációcsökkenés. Ízületi és reumatikus fájdalmak is erősödhetnek, különösen időseknél, krónikus betegeknél és időjárás-érzékenyeknél.