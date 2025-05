Ahogy arra már korábban is olvasni lehetett, lehűléssel és esős idővel indult a hét Hajdú-Biharban. Bár az előrejelzések szerint a reggeli eső után egy időre fellélegezhettünk, a nap hátralévő részében azonban délnyugat felől azonban kiterjedt zivatarrendszer érkezhet még felhőszakadásokkal – írta a köpönyeg.hu hétfői előrejelzésében. Hozzátették, az északi, északkeleti szél is megerősödik, a zivatarok környezetében az időjárás viharossá fokozódik, miközben a hőmérséklet is 15-17 fok köré esik vissza.

Esőkabát, gumicsizma bekészítve? – kiderült, meddig marad az esős idő Hajdú-Biharban!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Nem kecsegtet tól sok jóval a hét hátralévő része

Ahogy az a HungaroMet előrejelzésében is olvasható, kedden ugyan átmenetileg többfelé szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. Délelőtt csökken, majd estétől ismét növekszik a csapadék esélye. A zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden az Alföldön általában 18 és 21 fok között valószínű.

Szerdán a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, azonban elszórtan kisebb eső, futó zápor ettől még előfordulhat. Az északias szél helyenként élénk lesz. Hajnalban 5, 11, délután 16, 21 fok várható. Csütörtökön az ország délnyugati, nyugati felén inkább erősen felhős vagy borult, míg másutt közepesen felhős ég valószínű. Előbbi tájakon eső, zápor valószínű. Az északias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, nyugaton lesz a hűvösebb, keleten a melegebb.

Esőkabát, gumicsizma bekészítve? – kiderült, meddig marad az esős idő Hajdú-Biharban!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Hétvégére javulhat meg újra az időjárás

Az előrejelzéseknek megfelelően pénteken már csökken majd a felhőzet: általában gyengén vagy közepesen felhős idő várható.

Zápor már csak elvétve fordulhat majd elő.

Az északias szél élénk lesz, néhol átmenetileg megerősödhet. A minimum 1, 10 fok között várható, helyenként talajmenti fagy kialakulhat. A maximum-hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Szombaton a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből néhol zápor előfordulhat. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 0, +9 fok várható, helyenként talajmenti fagy kialakulhat. Délután 14, 19 fok valószínű. Hasonlóan alakul majd az időjárás vasárnap is, a napi hőmérséklet hajnalban 1 és 8 fok között valószínű, helyenként talajmenti fagy kialakulhat. A csúcsérték 14, 19 fok között várható – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Ajánljuk még: