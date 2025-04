Jön a viharos szél és a zivatarok? Itt a legfrissebb előrejelzés!

Mint arról korábban már beszámoltunk, csütörtökön kánikula várható, a maximum hőmérséklet a HungaroMet előrejelzései alapján a Hajdúságban elérheti a 30 fokot is, azonban nem fog sokáig tartani a korán jött nyár, ugyanis hidegfront érkezik, amelynek következtében élénk szél valamint záporok és zivatarok is lehetnek, amelyek miatt már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Hajdú-Biharra is.

Zivatarok vethetnek véget a hirtelen jött kánikulának

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A HungaroMet legfrissebb időjárás-előrejelzése szerint csütörtök délelőtt átmenetileg csökken a felhőzet, több órára is kisüthet a nap, majd délnyugat felől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és délutántól előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is egyre több helyen várhatóak záporok, zivatarok, amelyek estétől rendszerbe is szerveződhetnek. A déli, délkeleti szél napközben csaknem országszerte élénk, több helyen erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 30 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Estétől a záporokat, zivatarokat, illetve esőt is adó csapadékrendszer fokozatosan vonul kelet felé, ezzel együtt a Dunántúlon megszűnnek a csapadékgócok, és hajnalban délnyugaton már a felhőzet is csökkenhet. A déli, délkeleti szél több helyen élénk marad, zivatarok körül erős, viharos széllökések is lesznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.

Zivatarok miatt adták ki a figyelmeztetést

Ma délutántól délnyugat felől előbb a Dunántúlon, annak is nagyobb valószínűséggel a középső részein, keleti felében szórványosan zivatarok kialakulása valószínű. Estére, késő estére a záporos, zivataros rendszer keletebbre, döntően a középső országrészre helyeződhet. A zivatarok környezetében viharos (60-90 km/h) kifutószél, jégeső (jellemzően 2 cm alatt), intenzív csapadék előfordulhat (~ 15 mm). Egy-egy helyen, elsősorban a Dunántúl keleti felében, illetve középső országrészben estig, késő estig akár heves zivatar is előfordulhat (> 2 cm-es jégátmérő, > 90 km/h széllökés). A többször ismétlődő záporokból, zivatarokból az említett területeken lokálisan 25 mm feletti csapadék is hullhat.

