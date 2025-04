Ember legyen a talpán, aki követni tudja: folytatódik a szeszélyes időjárás Hajdú-Biharban

A hét közepén szerdán és csütörtökön is ciklon előoldali helyzet jellemzi időjárásunkat, meleg nedves szállítószalag is lesz a Kárpát-medence felett. Ennek hatására délies áramlással egyre melegebb és alapvetően száraz levegő érkezik hazánk fölé csütörtök délutánig, így jelentős melegedésre számíthatunk. Ugyanakkor ahogy az ábrákon is látható a hét közepén Közép-Európa felett nagy mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami miatt a maximum-hőmérséklet előrejelzés némileg nagyobb bizonytalansággal terhelt, mivel ez a pormennyiség már egy-két fokkal vissza is foghatja a nappali felmelegedést – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalán, amelyben a héten várható kánikula is szóba került.

Hirtelen robban be Hajdú-Biharba a kánikula

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Valóban itt a kánikula?

Hozzátették, a jelenlegi előrejelzéseink alapján a szerdai napos időben 23 és 27 fok között alakulhatnak a csúcsértékek, míg csütörtökön 23 és 30 fok közötti maximumokra számíthatunk, a Körösök vidékén és a Hajdúságban érheti el a csúcshőmérséklet a 30 fokot.

Egy napra igazi nyári idő lesz

Forrás: HungaroMet

Csütörtök délutántól azonban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ahogy az immáron Hans névre keresztelt ciklon hidegfrontja megérkezik a Kárpát-medence fölé, így csütörtök délutántól délnyugat felől egyre több helyen várhatóak záporok, zivatarok, illetve éjszaka már eső is. A csapadékzóna péntekre virradó éjszaka és pénteken a nap első felében északkelet felé mozog, mögötte péntekre nagyjából 5-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet.

