Bedurvul az időjárás Hajdú-Biharban, jégeső is jöhet!

Kedden a késő délutáni, kora esti órákra megérkezett az a felhőréteg, amely befolyásolja a következő napok időjárását Hajdú-Biharban. Baljós felhők gyülekeztek a vármegyében, Balmazújvárosban pedig le is csapott a zivatar: jégeső is hullott a településen. Szerdára sem nyugodhatunk meg, a HungaroMet továbbra is elsőfokú figyelmeztetést adott ki Hajdú-Bihar vármegyére a zivatarok miatt, ahol az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelentheti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Az egyik szomszédos vármegyére, Borsod-Abaúj-Zemplénre ráadásul a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Időjárás: szerdán is alakulhatnak ki zivatarok Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

A keddi időjárásról készült felvételeket ebben a cikkben gyűjtöttük össze: