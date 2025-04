Jobb ha felkészülsz, mert ez komoly lesz! Mutatjuk, mi vár Hajdú-Biharra!

A csütörtöki időjárás délelőtt még igazi nyári hangulatot tartogat Hajdú-Biharban: a nap sütni fog, csupán néhány fátyolfelhő szűri a fényt. Ez a nyugodt kép azonban nem tart egész nap: ahogy arról mi is beszámoltunk, délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Különösen a középső országrészben, a késő esti órákban akár zivatarlánc is kialakulhat, amely intenzív felhőszakadással, villámlással, és viharos széllökésekkel járhat – írja a Köpönyeg a cikkében.

Időjárás: délelőtt még a napi melegrekord is megdőlhet Hajdú-Biharban, délutánra azonban zivatarok alakulhatnak ki

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Időjárás: megdőlhet a napi melegrekord?

A hőmérséklet napközben kifejezetten magasra kúszik: délután 23 és 30 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Az Alföldön ez akár az első hőségnap is lehet idén – tehát 30 fok feletti meleg sem kizárt.

Ezzel megdőlhet az április 17-re vontakozó melegrekord is: az eddigi legmelegebb hőmérsékletet még 1947-ben mérték Kaposváron, 29,6 fokkal.

Délután hidegfront érkezik zivatarokkal

A Köpönyeg cikkében kiemeli, a meleggel együtt a légkör is egyre labilisabbá válik. A délnyugati szél többfelé megerősödik, és a zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat, így a kánikula hirtelen, szeles, esős fordulatot vehet. Péntekre elsőfokú figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet Hajdú-Bihar vármegyére a zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. A teljes cikket elolvashatják a Köpönyeg honlapján.