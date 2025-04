Hajdú-Bihar az országos hírekben! Brutális, ami történt, több település lakói is izzadhattak!

A HungaroMet Nonprofit Zrt. számolt be arról, hogy csütörtökön a keleti tájakon kiemelten a Tiszántúlon nyárias időjárás volt, az országos napi melegrekord is megdőlt kereken 1 fokkal. Mint írják, a felhőzet és a gyenge csapadék a nyugati országrészben már tegnap is visszafogta a maximumokat, mára viszont már keleten is visszább, átlag köré esett a hőmérséklet.

Meleg időjárás jellemezte a csütörtöki napot Hajdú-Biharban

Forrás: almosd.hu/