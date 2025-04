Vihar, jégeső? Ma sem kíméli az időjárás Hajdú-Bihart

Ahogy korábban beszámoltunk, hamarosan újabb jelentős lehűlés éri majd el Hajdú-Bihar térségét, a részletekről a HungaroMet is beszámolt. Szerda délután ismét egy fordulatot vett az időjárás, délelőtt napsütés, meleg idő jellemezte a hajdús-bihari térséget, délután ismét megjelentek a baljós felhők, melyek Debrecenbe el is hozták az esőt.

Ismét kedvezőtlenül alakul hajdú-bihari időjárás

Forrás: Napló-archív

Időjárás Hajdú-Biharban: sötét felhők gyülekeznek

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán a délután folyamán ismét növekszik a zivatarok kialakulásának valószínűsége. Először az Északi-középhegység térségében, majd másutt is szórványosan jelenhetnek meg zivatarok az országban. Környezetükben viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (jellemzően 2 cm alatti átmérővel), az intenzívebb cellákban felhőszakadás (>25-30 mm) is előfordulhat.

Éjszakára az ország döntő részén lecsökken a zivatarhajlam, de nyugaton, délnyugaton még az éjszaka első felében előfordulhatnak zivatarok.

Továbbra is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Hajdú-Bihar vármegyére a zivatarok miatt, ahol az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelentheti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Forrás: met.hu

Kedden jégeső esett

Kedden is hasonlóan alakult az időjárás, mint szerdán. Balmazújvárosban pedig le is csapott a zivatar: jégeső is hullott a településen.