Elmoshatja az eső a locsolkodást? Kiadták a figyelmeztetést Hajdú-Biharra!

Húsvéthétfőn még marad a napos, csapadékmentes időjárás Debrecenben és Hajdú-Biharban. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul, éjszakára is 10 fok fölött mérhetünk. Csapadék nem várható, viszont néhány felhő megzavarhatja a napsütést.

Időjárás: a húsvéthétfő még napsütésben telik, de hamar jöhetnek zivatarok

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Országosan a hét első napján napos, kellemes időre számíthatunk, helyenként fátyol- és kevés gomolyfelhővel. Elvétve futó zápor vagy zivatar is előfordulhat. A déli szél időnként megerősödik. A hőmérséklet délutánra 22 és 27 Celsius-fok közé emelkedik, több helyen kora nyárias meleg lesz.

Időjárás: érkeznek a zivatarok, Hajdú-Biharra is kiadták a figyelmeztetést!

Keddtől aztán ismét bedurvul az időjárás. egy markáns csapadékzóna éri el Magyarország területét, melynek hatására megnövekszik a felhőzet, valamint záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A HungaroMet keddre kiadta az elsőfokú figyelmeztetést is a vármegyére a zivatarok veszélye miatt. Kiemelik, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.