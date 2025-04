Mutatjuk, milyen idő vár ránk a hosszú hétvége első felében!

A húsvéti hosszú hétvége első két napján is változatos időjárás vár ránk: pénteken zivatarra és viharokra, valamint a csürtörtökhöz képest jópár fokos lehűlésre számíthatunk. A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést is kiadott Hajdú-Bihar vármegyére a zivatarok miatt. A legnagyobb veszélyt a villámok jelenthetik, de jégeső is előfordulhat.

Időjárás: ez vár ránk a húsvéti hétvége első felében Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

A Köpönyeg legutóbbi cikke szerint péntek délután ismét mozgalmasabbá válik az időjárás: egyre több gomolyfelhő képződik, és országszerte záporok, zivatarok alakulhatnak ki – néhol akár hevesebb kísérőjelenségekkel is. A szél nyugatira fordul, többfelé megélénkül, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul – attól függően, épp süt-e a nap, vagy egy zápor sodródik felettünk.

A szombati időjárás-jelentést elérhetik a Köpönyeg honlapján.

