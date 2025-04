Jobb, ha felkészülsz! Felhőszakadás és jégeső is várhat Hajdú-Biharra!

Csütörtökre is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Hajdú-Bihar vármegyére a zivatarok miatt. Továbbra is az elsőfokú veszélyforrást a villámlás jelentheti, de jégeső, valamint széllökések is előfordulhatnak. Csütörtökön a délutáni, esti órákban kell számítani felhőszakadásra, melyeket jégeső is kísérhet. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint felhős, de csapadékmentes lesz a délelőtt a vármegyében. A nappali csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul, éjszaka 12-13 fokot mérhetünk.

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Csütörtökön országosan gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Eleinte a Dunántúlon, majd délután már az ország keleti részein is kialakul zápor, zivatar. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Délutántól egyre jobban megerősödik az északnyugati szél. 22 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hidegfront is terheli szervezetünket

Egy gyenge hidegfront közelíti meg hazánkat, így a frontérzékenyeknél hidegfront jellegű panaszok előfordulhatnak. Ilyen lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése.

