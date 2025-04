Brutális, ami jön, Hajdú-Biharra is lecsap a vihar!

Ahogy korábban beszámoltunk róla, hogy hidegfront érkezik, amelynek következtében élénk szél valamint záporok és zivatarok is lehetnek, amelyek miatt már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Hajdú-Biharra is. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Az időjárás-előrejelzés szerint viharos szélre is számíthatunk.

A hosszú hétvégi időjárás viharos széllel és záporokkal indít

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Időjárás: megérkezett a hidegfront

Az országos előrejelzés szerint a reggeli órákban északkeleten még eshet az eső, majd délnyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet. A déli óráktól aztán egyre több gomoly jelenik meg, és a nap második felében egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, zivatarok környezetében viharos lesz. 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.

A Köpönyeg előrejelzése szerint légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali gyenge fagy, illetve a párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés és a fokozott higiénia.