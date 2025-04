Nem kíméli az időjárás Hajdú-Bihart! Mutatjuk a részleteket!

Péntekre is kiadta az elsőfokú figyelmeztetést Debrecenre és Hajdú-Bihar vármegyére a zivatarok miatt a HungaroMet. A hét utolsó munkanapján is elsősorban a villámlás okozhat veszélyt, de jégeső és erősebb széllökések is előfordulhatnak. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint Debrecenben és a vármegyében is többnyire felhős idő várható pénteken, a nappali csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul, éjszaka 12 fokot mérhetünk. A nap folyamán kialakulhatnak záporok és zivatarok is a vármegyében, amelyeket felhőszakadás is kísérhet.

Pénteken is várható zivatar az időjárás-jelentések szerint Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció/MW-archív

Országosan pénteken erősen felhős, a Dunántúlon nagyrészt borult lesz az ég, és többfelé fordul elő eső, zápor, főleg keleten zivatar is. Megerősödik az északnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések lesznek. 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet - keleten lesz a melegebb.

Időjárás: ez vár ránk az orvosmeteorológia szerint

A HungaroMet jelentése szerint az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, mikor is érkezhet pontosan a hidegfront, és hány fokos lehűlésre kell számítani.