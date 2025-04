Indiában és Pakisztánban idén szokatlanul korán és különösen intenzíven érkezett meg a nyári hőhullám, ami emberek százmillióinak életét nehezíti meg. A hőmérséklet egyes területeken elérheti a 49 Celsius-fokos forróságot is – hívta fel rá a figyelmet cikkében a köpönyeg.hu. Bár a hőség egyelőre Hajdú-Bihart nem fenyegeti, mégis elgondolkodtató, mit lehet tenni, ha a városunkban olyan forróság van, ami a bolygó egyik legforróbb helyének, a Death Valley-nek a szintjével vetekszik? Ennek járt utána a meteorológiai szakportál.

Elárulták a szakértők, hogyan védekezhetünk a pusztító hőhullámok ellen

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a szélsőséges forróság és a hőhullámok próbára teszik az emberi túlélés határait, és komoly kihívásokat jelentenek az energiaellátásban, a mezőgazdaságban és az egészségügyben is. Bár Debrecent hőhullám idén még nem tarolta la, a fronthatás miatt most is sokaknak fájhat a feje.

A hőhullámok elleni fellépés egyre nehezebb, a tartós, akár napi 16 órás áramkimaradások megnehezítik a hűtést, ami tovább fokozza a hőség hatásait.

Különösen aggasztó a hőség hatása a terhes nőkre és az újszülöttekre: sokszor koraszülésekhez, egészségügyi komplikációkhoz is vezethet. A védekezésről és a klímaszakértők álláspontjáról bővebben a köpönyeg.hu cikkében olvashat.

