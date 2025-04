A reggeli órákban többfelé csípős hideg időjárással indult a nap, helyenként 5 fok alatti értékeket is mértek, délutánra viszont szinte nyárias meleg köszönt be, 23-26 °C közötti hőmérséklettel – hívta fel rá a figyelmet cikkében a köpönyeg.hu. Mint írták, ez akár 15–20 fokos napi különbséget is jelent, amely a frontérzékenyeket igencsak próbára teheti – holott hivatalosan kedden sincs fronthatás Magyarországon.

Front a fasorban sem, mégis pusztító fejfájás gyötör? Nem vagy egyedül...

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A derült, szélcsendes éjszakáknak köszönhetően hajnalban gyakran alakulhatnak ki alacsony, csípős hőmérsékletek – mint például ma hajnalban a Mohos-töbörnél, ahol -13,5 Celsius-fokot mértek. Ugyanakkor, a zavartalan napsütés hatására a talaj gyorsan felmelegszik, emiatt délutánra akár 20 fokot is emelkedhet a hőmérséklet.

Ez a jelenség tipikusan tavasszal figyelhető meg, amikor még a hosszú éjszakák és az erős nappali besugárzás együttese nagy napi hőingást eredményez.

Kedd reggel az ország több pontján is 3-7 Celsius-fok közötti hideget mértek, de egyes fagyzugos helyeken még fagypont alatti mértéket is rögzítettek. Délutánra azonban a legtöbb helyen gyorsan melegedett az idő, a legtöbb helyen 20 fok feletti értékeket mérhetünk.

Bár ma hivatalosan nincs front a Kárpát-medencében, a nagy napi hőingás önmagában is megterhelő lehet a szervezet számára. A leggyakoribb tünetek közé tartozhat:

Fáradtságérzet, bágyadtság

Fejfájás, migrénes panaszok

Vérnyomás-ingadozás

Koncentrációs nehézségek

Álmatlanság, nyugtalan alvás

Szédülés, gyengeség

Az ilyen napokon ajánlott odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra, a vitaminokban gazdag táplálkozásra, valamint a pihenésre. A réteges öltözködés is nagyon fontos, hiszen reggel még kabát kellhet, délután pedig elegendő lesz egy póló!

