Időjárás 1 órája

Karácsonyi havazás Debrecenben és extrém időjárás a nagyvilágban

Sokaknak a karácsony akkor az igazi, ha hideg és lehetőség szerint havas is. A havazásra itthon még lehet is esély, ám délen erre hiába is vár az ember, ugyanis ott már a nyári időszak tombol december végén.

A klasszikus, tényleg hideg és havas karácsonyi időjárás ma már ritka. Ennek egyik kiváltó oka egyértelműen a klímakatasztrófa, mely a szélsőségek felé tolja el az időjárást, amellett pedig egy átlag melegedést is produkál. Ezért az utóbbi években – egy-egy kivételtől eltekintve – hóember helyett sárembert építhettünk – írja a karácsonyi havazásokról szóló cikkében a Köpönyeg. Hozzátették, ez azonban nem volt mindig így, hiszen 1962-ben egész télen extrém hideggel és jelentős havazással lehetett számolni. Mint írták ez volt az egyik legkeményebb tél hazánk meteorológiai szempontból feljegyzett történetében. -10°C és -20°C közötti fagyokkal lehetett számolni még napközben is. A fehér karácsonyt akkor a december eleji jelentős mennyiségben érkező hó garantálta, mely szinte egész télen megmaradt, köszönhetően a fogvacogtató hidegnek. Debrecenben legutóbb november végén volt havazás

Forrás: Napló-archív Ezzel szemben 2015 téli időjárása, nem olyan volt, mint amilyenre sokan számítottunk, olyannyira hogy már a fehér karácsony lehetőségével sem számolhattunk, hiszen idehaza, de szerte Európában, sőt, még Oroszországban sem volt hideg. Olyannyira nem, hogy 10-15°C-os értékekkel lehetett számolni, azaz egy könnyebb pulóverben is sétálhattunk a kidíszített városokban. A New York-i Central Parkban ebben az évben 22°C-os meleget is mértek december közepén. De a helyzet nem volt sokkal jobb 2022-ben sem, hasonlóan meleg időjárásban lehetett részünk. A jelenlegi kilátások szerint pedig hazánkban idén sem lesz hóvihar szentestén. Tavaly némi havazás volt Debrecenben 2023-ban örülhettek azok, akik szeretik a fehér karácsonyt, ugyanis december 23-án hullt némi hó, ami igazi ünnepi hangulatot kölcsönzött a cívisvárosnak. Sajnos sokáig nem örülhettünk a téli látképnek, ugyanis karácsonykor végig pozitív hőmérsékleti értékek voltak, de ha egy rövid időre is, mégis magával ragadhatta az embert az igazi tél. Az idei évre még nem lehet biztosra tudni, milyen idő várható, a december továbbra is borúsnak, felhősnek ígérkezik, olykor viszont jöhet némi eső, esetleg egy kis havas eső, de a hónap közepéig nagy havazásra nincs kilátás.

Havazás Debrecenben Fotók: Kiss Annamarie

Szélsőséges karácsonyi időjárás a nagyvilágban Ami nálunk 1962, az az USA-ban 1983. Ebben az évben egy jelentős hidegbetöréssel lehetett számolni, amikor a fagyos légtömegek sokkal lejjebb húzódtak, mint szoktak. Az olyan alapvetően enyhe klímájú városokban, mint amilyen Denver is, -29°C-ig esett vissza a hőmérő higanyszála az ünnepek alatt. Azt már tisztáztuk, hogy Ausztráliában a karácsony meleg, azonban sokszor nem eseménytelen és nem jó értelemben. Ilyenkor ugyanis viharrendszerek is érkezhetnek, melyek a meghittségnek a látszatát is eltörlik. Ez történt 1974-ben is, amikor egy ciklon landolt karácsonykor a szárazföldön. Ez különösen rosszul érintette Darwin város lakóit, akiknek települését a vihar szinte földig lerombolta, hatalmas károkat, halottakat és mély traumákat hagyva maga mögött. Na és a karácsonyi havazás? 1947-ben nem szűkölködtünk idehaza sem a havazásban. Bár a hideg nem volt olyan extrém nagy, a hó úgy jött az égből, mintha fizetnének érte. Ez az Északi-középhegységben tetemes mennyiséget eredményezett, de még az Alföldön sem nagyon tudtak munkába indulni az emberek, hiszen a hóvastagság elérte a 2 métert – igaz, ez már valamivel karácsony után történt. Kanadában a havas karácsony és általában a téli viharok nem ritkák, inkább ezek ellenkezője a meglepő. Azonban Új-Fundlandon, 2004-ben egészen extrém körülmények közt telt el a karácsony. Mindenki szeretné az ablakon kinézve azt látni, hogy sűrű pelyhekben hull a hó, de azért ennek is van egy határa. Ha ugyanis ez a bizonyos havazás egyetlen nap alatt 80 cm friss hóréteget eredményez, az már nem a szép, hanem az ijesztő kategóriába tartozik.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!