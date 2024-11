A polgármesteri hivatal mögött van a Magyar Meteorológiai Szolgálat Nonprofit Zrt. hitelesített mérőállomása. Pálfi Tamás polgármestertől tudjuk, hogy több mérés vezetett addig, hogy a szakemberek éppen ott állították fel a mérőállomást, amely az internet segítségével továbbítja az adatokat a budapesti központba. És miért érdekes a körösszakáli meteorológiai állomás? Nos, az utóbbi években több maximumhőmérsékleti rekorddal is szolgált. Ezzel – mondta a polgármester – tisztában vannak a falu lakói, hiszen azokat osztogatják is a közösségi portálokon, sőt több médium is megjelent már, hogy hol található az a híres mérőállomás. – Az, hogy meleg van, egy dolog, viszont ennél lényegesen nagyobb probléma a csapadékhiány, továbbá az, hogy ha van is eső, akkor annak a térbeli eloszlása hektikus. Az utóbbi években brutális károkat okoz az aszály – tette hozzá a polgármester.

Forrás: Cívishír

Ez az oka Körösszakál melegrekordjainak

A Cívishír a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékének adjunktusát, Lázár Istvánt kérdezte meg, mi lehet az oka annak, hogy Körösszakálban több maximumhőmérsékleti rekordot is mértek az elmúlt években.