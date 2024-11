Hiába kezdődött napsütéssel a hétvége, szombat este sűrű köd szállt le Debrecenre, ami miatt még a londoni járatot is át kellett irányítani a cívisvárosi reptérről a Budapestire. A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap sem várható nagy javulás az időjárásban, marad a ködös, párás idő – amelyet fotóriporterünk is megörökített –, napsütésre nem is sok az esély. Hűvös, szélcsendes időre kell számítani. Csapadék nem várható.

Óriási köd nehezíti a közlekedést is, érdemes vigyázni

Forrás: Czinege Melinda

Országosan is a ködé a főszerep reggel

Az országos előrejelzés szerint sűrű köddel indul a nap, majd később északon rétegfelhős, délen inkább napos idő várható. A tartósan felhős, párás északi részeken ködszitálás teheti csúszóssá az utakat. 3 és 11 fok között változik a hőmérséklet.