Újabb felhős, borongós reggel köszöntött Debrecenre és Hajdú-Biharra, nagy változásra az időjárásban a pénteken sem kell számítani. A Köpönyeg előrejelzése szerint most sem várható napsütés vagy csapadék. A hőmérséklet is alacsony marad -2 és +5 fok között ingadozik majd. A szél mérsékelt marad.

Már semmi szokatlant nem tartogat az időjárás

Forrás: MW-archív

Az országos előrejelzés szerint erősen felhős, eleinte borult lesz az ég. Elszórtan fordul elő kisebb eső, zápor. Délután észak felől egyre többfelé szakadozik a felhőzet, rövid időre a nap is kisüthet. Az északias szél megélénkül. 9 fok körül alakul a hőmérséklet.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.