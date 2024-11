Estig változóan felhős időre van kilátás, akár többórás napsütéssel. Estétől délnyugat felől beborul az ég, és vegyes csapadék kezdődik. Reggel 0, délután +5 fok körüli értékeket mérhetünk a Köpönyeg.hu csütörtöki országos időjárás-előrejelzése szerint.

Csütörtökön még nem, de pénteken már találkozhatunk hasonló fotókkal az időjárás-előrejelzés szerint

Forrás: Napló-archív

Debrecenben is száraz idő várható, 5 foknál a vármegyeszékhelyen sem lesz több. Alapvetően nyugodt idővel fordulunk rá a várhatóan kiadós havazást hozó péntekre, ami miatt már az elsőfokú figyelmeztetést is kiadta a HungaroMet Hajdú-Biharra. Ez azt jelenti, hogy a hét utolsó munkanapján 12 óra alatt több mint 5 centiméteres hó is eshet.

Csütörtöki időjárás: orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).