Megérkezett a szezon első hóesése vasárnap reggel Magyarországra, az Időkép cikke szerint ipari hó hullott Dunaújvárosra, de Debrecenből és Tiszafüredről is jelentettek havazást az időjárási portálnak. Mint írták, ezeken a helyeken fagypont alá ment a hőmérséklet, délebbre enyhébb volt az idő, ott ködszitálás fordult elő elvétve.

Debrecenben is volt hóesés az Időkép észlelői szerint

Forrás: illusztráció / Napló-archív

Dunaújvárosban a portálhoz eljuttatott képek szerint az autók és a fák is kifehéredtek. Egy videót is megosztottak, amelyen fehér háztetőket látni a reggeli ködben, de a Duol felvételein is láthatók hópelyhek.. És hogy mi okozta a havazást? „Felhő nincs, de köd van és elég hideg az ipari hóhoz. A jelenség szmogos, ködös, kellőképpen hideg időben jöhet létre, ilyenkor az ipari területeken és néhány kilométeres környezetükben alakulhat ki pár centis friss hóréteg, amely a gyárak által a magas páratartalmú, alacsonyszintű rétegfelhőzetbe juttatott vízgőz kikristályosodásának következménye” – olvasható az Időkép cikkében.

